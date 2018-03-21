Afrin'in imar ve inşasına Elazığ destek verecek

--spor merkezinden detay

--başkan yanılmaz konuşma

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( ELAZIĞ )- Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz:- " Elazığ Belediyesi olarak Afrin’de ki imar ve iskan çalışmalarına yardımcı olacağız"- "Parksa park, alt yapıysa alt yapı, üst yapıysa üst yapı olarak Elazığ Belediyesi olarak gidip orada hizmetimizi vereceğiz" ELAZIĞ



- Elazığ Belediyesi olarak Afrin'deki imar ve iskan çalışmalarına yardımcı olacaklarını belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz,;" Ekibimizi Afrin’e göndereceğiz. Etüt, fizibilite ve inceleme yapacaklar. Parksa park, alt yapıysa alt yapı, üst yapıysa üst yapı olarak Elazığ Belediyesi olarak gidip orada hizmetimizi vereceğiz. Oradaki kardeşlerimizin daha huzurlu yaşamalarını da temin etmiş olacağız" dedi.

Elazığ Belediyesi’nin ‘Spor Yap Sağlıklı Kal’ sloganından hareketle hayata geçirdiği ve bir çok mahallede faaliyete giren Spor ve Sosyal Yaşam Merkezi, Abdullahpaşa Mahallesinde de açıldı. Modern spor aletlerinden kültür fizik çalışma alanlarına, soyunma odalarından duş ve lavabo kısmına kadar her şey mevcut olduğun merkezin açılışını Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz yaptı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz Afrin'le ilgili Elazığ olarak görev alacaklarını da aktardı. Afrin'in Türk askeri ve ÖSO'nun kontrolünde olduğuna değinen Başkan Yanılmaz," Oradaki yaklaşık 450 bin vatandaşımız ve kardeşlerimiz huzur içinde yaşamlarını sürdürmeye devam ettiriyor. İğneyle kuyu kazar gibi birisinin burnunun dahi kanamasına müsaade etmeden teröristlerin nasıl temizleneceğine örnek bir askeri operasyondur. Ben askerlerimizi tebrik ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Onların gücünü, kuvvetini arttırsın. Tabi Afrin operasyonu aynı zamanda bir ülke yönetilirken o ülkenin liderinin nasıl dik duruş ortaya koyduğunu, dünya zalimlerine karşı cesaretle hareket ettiğini gösteren en önemli operasyonlardır” dedi.

"Ekibimizi Afrin’e göndereceğiz" Geçen hafta içinde 20 kişilik bir ekiple Kilis’e gittiklerini anımsatan Başkan Yanılmaz, “Kilis’te askerlerimizle görüştük. Afrin’de mücadele eden göğüs göğüse çarpışan cesur askerlerimize en azından manevi bir destek olduk. Kilis’te ki esnafımıza da maddi destek verdik. Biz 80 milyon insanıyla birleşmiş, bir araya gelmiş ,sevgi yumağı oluşturmuş, muhabbeti öne almış, birlikte yaşama kültürünü oluşturmuş olan bir milletiz. Bu millet olarak başımız dik, anlımız ak. Afrin’e bizim askerlerimiz girdi. Diğer şehirlere de Amerika askerleri girdi. Amerikan askerlerinin girdiği şehirler bombalarla yerle bir edilmiş. Ama Afrin’de binalar sağlam. Askerlerimiz bir tek sivil dahi zarar görmeden oradaki operasyonu tamamladı. Sıra Mümbiç'te. Allah’ın izni ile oraya da gidip oraları da teröristlerden temizleyip bu ülkenin huzur ve güvenliği için hep birlikte güvenlik koridorunu oluşturmuş olacağız. Şimdi Afrin’de imar çalışmaları başladı.

Elazığ Belediyesi olarak Afrin’de ki imar ve iskan çalışmalarına yardımcı olacağız. Bu mahiyete bir ekip oluşturduk. Ekibimizi Afrin’e göndereceğiz. Etüt, fizibilite ve inceleme yapacaklar. Parksa park, alt yapıysa alt yapı, üst yapıysa üst yapı olarak Elazığ Belediyesi olarak gidip orada hizmetimizi vereceğiz. Oradaki kardeşlerimizin daha huzurlu yaşamalarını da temin etmiş olacağız” şeklinde konuştu.

(CK-HİV-

