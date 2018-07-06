Afrin'in dağlık alanında arama tarama çalışmaları sürüyor
- Afrin ’in Racu beldesindeki dağlık alanda süren arama tarama çalışmalarından görüntüler - Ele geçirilen yaralı terörist - Yaralı teröristin açıklamaları - Çatışmalarda öldürülen 2 teröristin cesetleri - Ahrar Şarkiye komutanlarından Ebu Muhammed'in açıklamaları - Suikast hazırlığındaki 2 YPG/PKK'lı terörist öldürüldü, bir terörist yaralı yakalandıAFRİN (AA) - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin 'de, bombalı eylem ve suikast hazırlığındaki YPG/PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi, bir terörist yaralı yakalandı.Edinilen bilgiye göre Afrin ’de Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Milli Orduya Bağlı Ahrar Şarkiye, bombalı eylem ve suikast hazırlığındaki 2 teröristi etkisiz hale getirdi, 1 teröristi yaralı ele geçirdi. Afrin ’in Racu beldesindeki dağlık alanda arama tarama çalışmalarını sürdüren Ahrar Şarkiye, YPG/PKK'lı teröristlerle sıcak çatışmaya girdi.Çatışmada 2 terörist öldürüldü, 1 terörist yaralı yakalandı.Yaralı terörist, Afrin ’de bombalı eylem ve suikast yapmak üzere Racu beldesindeki dağlara gelen 8 terörist ile eylem hazırlıkları yaptıklarını, 2 arkadaşının çıkan çatışmada öldüğünü ve diğerlerinin kaçtığını anlattı. - Bölgede arama tarama çalışmaları devam ediyorAhrar Şarkiye komutanlarından Ebu Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrin ’in Racu beldesindeki dağlarda arama tarama çalışmalarının sürdüğünü, teröristlerle çıkan çatışmada biri kadın 2 teröristin öldürüldüğünü ve bir teröristi de bacağından yaralı olarak ele geçirdiklerini aktardı.Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin 'i 18 Mart'ta terör örgütü YPG/PKK'dan arındırmıştı.TSK ve ÖSO'nun Afrin 'de hayatı normale döndürme çalışmaları sürüyor. Afrin genelinin büyük ölçüde teröristlerden temizlenmesine rağmen uyuyan hücrelerden zaman zaman bombalı saldırılar yapılıyor.