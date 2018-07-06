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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Afrin'in dağlık alanında arama tarama çalışmaları sürüyor

Afrin'in dağlık alanında arama tarama çalışmaları sürüyor

- Afrin ’in Racu beldesindeki dağlık alanda süren arama tarama çalışmalarından görüntüler - Ele geçirilen yaralı terörist - Yaralı teröristin açıklamaları - Çatışmalarda öldürülen 2 teröristin cesetleri - Ahrar Şarkiye komutanlarından Ebu Muhammed'in açıklamaları - Suikast hazırlığındaki 2 YPG/PKK'lı terörist öldürüldü, bir terörist yaralı yakalandıAFRİN (AA) - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin 'de, bombalı eylem ve suikast hazırlığındaki YPG/PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi, bir terörist yaralı yakalandı.Edinilen bilgiye göre Afrin ’de Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Milli Orduya Bağlı Ahrar Şarkiye, bombalı eylem ve suikast hazırlığındaki 2 teröristi etkisiz hale getirdi, 1 teröristi yaralı ele geçirdi. Afrin ’in Racu beldesindeki dağlık alanda arama tarama çalışmalarını sürdüren Ahrar Şarkiye, YPG/PKK'lı teröristlerle sıcak çatışmaya girdi.Çatışmada 2 terörist öldürüldü, 1 terörist yaralı yakalandı.Yaralı terörist, Afrin ’de bombalı eylem ve suikast yapmak üzere Racu beldesindeki dağlara gelen 8 terörist ile eylem hazırlıkları yaptıklarını, 2 arkadaşının çıkan çatışmada öldüğünü ve diğerlerinin kaçtığını anlattı. - Bölgede arama tarama çalışmaları devam ediyorAhrar Şarkiye komutanlarından Ebu Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrin ’in Racu beldesindeki dağlarda arama tarama çalışmalarının sürdüğünü, teröristlerle çıkan çatışmada biri kadın 2 teröristin öldürüldüğünü ve bir teröristi de bacağından yaralı olarak ele geçirdiklerini aktardı.Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin 'i 18 Mart'ta terör örgütü YPG/PKK'dan arındırmıştı.TSK ve ÖSO'nun Afrin 'de hayatı normale döndürme çalışmaları sürüyor. Afrin genelinin büyük ölçüde teröristlerden temizlenmesine rağmen uyuyan hücrelerden zaman zaman bombalı saldırılar yapılıyor.

Çatışma Bombalı Saldırı Terör Örgütü Teröristler Erden Zaman 

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