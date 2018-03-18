Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınması - MARDİN
- Şehit ailelerinden detay - Mardin Valisi Yaman'ın konuşması - AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun konuşması - AK Parti MKYK Üyesi Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış'ın konuşmasıAfrin ilçe merkezinin kontrol altına alınması - Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Yaman : - "Bu sabah Afrin'den çok sevindirici haber aldık. Millet olarak buna çok mutlu olduk. İnşallah bu böyle devam edecek. Güney sınırlarımızda terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz"MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekil Vali Mustafa Yaman, Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınmasına ilişkin, "Bu sabah Afrin'den çok sevindirici haber aldık. Millet olarak buna çok mutlu olduk. İnşallah bu böyle devam edecek. Güney sınırlarımızda terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz." dedi. Yaman, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gazileri bir otelde yemekte buluştu.Kur'an - ı Kerim'in okunduğu ve şehitler için dua edildiği programda konuşan Yaman, tarihi yaşayan değil tarihi yazan bir ülke olmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.
Yaman, Mardin 'de hem valilik hem de belediye olarak şehit aileleri ve gazilerin hizmetinde olduklarını söyledi.
Mardin 'de 950'ye yakın şehit ve gazi ailesine gerekli desteğin sunulduğuna işaret eden Yaman, şöyle konuştu:" Mardin 'e bağlı birliklerimiz de Afrin'de mücadele ediyorlar. Bu sabah Afrin'den çok sevindirici haber aldık. Millet olarak buna çok mutlu olduk. İnşallah bu böyle devam edecek. Güney sınırlarımızda terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz. İçeride de iyi bir mücadele var. Mardin 'de Diyarbakır'da bütün illerimizde şu anda huzur var. İnşallah böyle devam eder. Türkiye Afrin'de yedi düvele karşı mücadele ediyor."AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü Mardin ve Diyarbakır ziyaretinde Afrin zaferinin ipuçlarını verdiğini anımsattı.Türkiye'nin bir beka sorununun çözümü için mücadele edildiğini vurgulayan Miroğlu, şunları kaydetti:"Türkiye sadece bir kaç terör örgütüne karşı mücadele eden bir ülke değil. Suriye'de Türkiye'nin yürüttüğü savaş, yüzyıl önce başlamış bir savaşın sürekliliği ve devamı gibidir. Türkiye Afrin'de yedi düvele karşı mücadele ediyor. Bu vesileyle ben Afrin şehitlerimizi hürmetle anıyorum. Bugün ilk özel hareket birliklerimiz Afrin merkezine girdiler. Allah onlara güç ve kuvvet versin. Rabbim onları korusun ve onları Afrin'de muvaffak etsin."AK Parti MKYK Üyesi Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış ise tarihte bir çok zaferin bulunduğunu ancak Çanakkale Zaferi'nin birlik ve beraberlik adına önemli olduğunu kaydetti. Şehitleri minnetle andıklarını vurgulayan Alkış," Eğer biz şu anda bu salonda nefes alıyorsak şehitlerimizin son nefesleri sayesindedir. Bunun kıymetini iyi bilmemiz gerekir. " dedi. Programa, AK Parti İl Başkanı Nihat Eri, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Altan Er, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengi Efetürk, Türkiye Güvenlik Korucuları, Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir ve davetliler katıldı.