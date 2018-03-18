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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Afrin ilçe merkezi kontrol altına alındı - Türk tankların Afrin'e girişi (7) - AFRİN Haberi

Afrin ilçe merkezi kontrol altına alındı - Türk tankların Afrin'e girişi (7) - AFRİN Haberi

- TSK ve ÖSO birliklerinin Afrin şehir merkezine girmesi - Tankların şehir merkezinde ara sokaklarda ilerlemesi Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınması - Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılan Afrin ilçe merkezine giren güvenlik güçleri, sivillerin sevgi gösterisiyle karşılandı - İlçe merkezinin teröristlerden kurtarılmasını kimi vatandaşlar askerlere el sallayarak, kimileri de sevinç gözyaşları ve zılgıtlarla kutladı - İlçe meydanında toplanan siviller, araçlarıyla sevinç turu attıAFRİN (AA) - Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılan Afrin 'de siviller, güvenlik güçlerine sevgi gösterisinde bulundu.Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sabah 08.30 sıralarında kontrolün sağlandığı Afrin ilçe merkezine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının girmesinin ardından evlerinden çıkan siviller, askerlere destek verdi.Şehir merkezinin teröristlerden kurtarılmasını kimi vatandaşlar askerlere el sallayarak, kimileri de sevinç gözyaşları ve zılgıtlarla kutladı. İlçe meydanında toplanan siviller, araçlarıyla sevinç turu attı.Bu arada, şehir merkezini terk eden teröristlerin bazı binaları ve araçları ateşe verdikleri, ağır hasar oluşturdukları görüldü.
İlçede ve kırsalda arama tarama faaliyetine başlayan Mehmetçik ve ÖSO güçleri, terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen flama ile fotoğrafları imha etti.Binaları tek tek arayan güvenlik güçleri, teröristlerin sivillerin arasına girme ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürüyor.Öte yandan, kent merkezinde güvenliği sağlayan ÖSO mensupları, daha önce Fırat Kalkanı bölgesinde olduğu gibi terör örgütü YPG/PKK'yı Suriye'de işgal ettiği alanlardan çıkarma konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Güvenlik Güçleri Gesi Salda Terör Örgütü Teröristler 

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