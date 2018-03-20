- Afrin için duygulandıran hasret - Afrin'de oturan ve 7 yıldır göremediği kız kardeşinden haber alamayan Feride Ahmet, Zeytin Dalı Harekatı'ndan güzel haber gelince büyük sevinç yaşadı - Feride Ahmet: - 'En büyük hayalim kardeşimi gö...

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( AFRİN ) - Afrin için duygulandıran hasret- Afrin'de oturan ve 7 yıldır göremediği kız kardeşinden haber alamayan Feride Ahmet, Zeytin Dalı Harekatı'ndan güzel haber gelince büyük sevinç yaşadı- Feride Ahmet:- "En büyük hayalim kardeşimi görmek, onu görürsem dünyalar benim olur. PKK çok zulüm yaptı, zorla çocukları, kızları kadınları dağa götürdü" AFRİN



- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Operasyonu'nda yazdığı destan, en çok Afrin'deki yakınlarını 7 yıldır göremeyen aileleri sevindirdi. Kendisi Kürt olmasına rağmen yaşadıkları dramı anlatan 48 yaşındaki Feride Ahmet, "Kardeşimi 7 yıldır görmüyorum, haber alamıyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Özgürleştirme harekatı en çok bizi sevindirdi. Kardeşimi görsem dünyalar benim olur" dedi.

Azez'de yaşayan ve hayatını hayvanlarına bakarak sürdüren 3 çocuk annesi Feride Ahmet yaşadıklarını anlattı. Yedi senedir kardeşini görmediğini ve büyük bir hasret çektiğini anlatan Feride Ahmet, "Kardeşimin çocukları şimdi beni zor tanır, hatta tanamayabilir. İçeride hapis gibiydiler. Afrin'de. Şimdi nerede, öldüler mi kaldılar mı bilmiyoruz. Çok şükür Allah'a terörden kurtuldular. Biz de artık gider geliriz. İnsan insana kavuşur. Çok duyguluyuz. 7 senedir bacımı görmüyorum. Çocukları beni görseler bilmezler. Onu karşımda görsem dünyalar benim olur. Ne durumda olduklarını bilmiyorum. 7 senedir gidip gelme yok, telefon bile yok. Koymadılar. Bir hizip çıkarmışlar. Gidemiyorsun, almıyorlar" dedi.

Kardeşinin kendisi gibi Türkçe konuştuğunu, Arap bir aileye gelin gittiğini anlatan Feride Ahmet, "Orada herkese işkenceler yapıyorlar. İnsanlar mahkum, cezaevi gibi. Türk Ordusu'nun zaferi en çok beni sevindirdi. 2 gündür onu takip ediyordum. Bir çağrı yapıyorum. Kardeşimin adı Necah Ahmet. İnşallah beni görürse tanır. Ben en büyük ablalarıyım. Kavuşacağımız günü hasretle çekiyorum. Afrin'de çok akrabamız var. İnşallah onlara kavuşuruz, bayramda, Ramazan'da gidip geliriz" diye konuştu.

"PKK zulüm yapıyor" PKK'nın çok büyük zulüm yaptığını kaydeden Feride Ahmet, "Zorla para vereceksin. 'Askere gitmedin, para vereceksin.' Kızları çocukları zorla dağa götürüyorlar. 'Askere gitmedin 300 bin lira vereceksin.' Fakiri fukarası var. Bunu vereceksin. Abi yoksa abla gidecek. Kadınları da zorla askere alıyorlar. Bacın var Almanya'da para haraç istiyorlar. Afrin'in Afrinlilere kalacak olması bizi sevindirdi. Hayal ediyorum ki kardeşim nasıl oldu. Çok duygulanıyorum. Küçük çocukları büyüdüler. Beni tanımazlar, çok büyük bir zaman 7 senedir konuşmamak. İsterim ki her insan özgür olsun, herkes birbirine kavuşsun, Ramazanları düğünleri bir etsin. Düşmanlık kime ne fayda. Biz din kardeşiyiz" şeklinde konuştu.



