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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Afrin için destek konvoyu - SİVAS

Afrin için destek konvoyu - SİVAS

- Araçlarıyla kent meydanında toplananlar - Afrin onurumuzdur yazısı - Araçlardan detaylar - Yusuf Kalemköy ile röportajAfrin için destek konvoyu - Sivas ve Niğde'de, şehitlerin anısı ile Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla konvoy oluşturulduSİVAS (AA) - Sivas ve Niğde'de bir araya gelen vatandaşlar ile esnaf, şehitlerin anısına ve Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla araçlarıyla konvoy oluşturdu. Sivas 'ta sosyal medya üzerinden organize olan ve araçlarının ön camına "Afrin Onurumuzdur" yazan grup konvoy oluşturup, şehir turu attı.Sosyal medyadan yapılan çağrıyla Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde bir araya gelen ve üzerinde "Afrin Onurumuzdur" yazan yaklaşık 50 araç, kent merkezinde konvoy oluşturdu. Türk bayrakları ile donatılan araçlar, kent meydanı, İnönü Bulvarı, Atatürk Caddesi güzergahını takip ederek yeniden Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önüne geldi.Burada grup adına basın mensuplarına açıklama yapan Yusuf Kalemköy, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Bugünün kendileri için mübarek bir gün olduğunu söyleyen Kalemköy, "Bugün Çanakkale şehitlerimizin günü. Bu zamana kadar bizler için canını vermiş, bu bayrak için seve seve canından olan arkadaşlarımıza desteğimiz oldu." diye konuştu.
Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin şehir merkezinin kontrol altına alındığına işaret eden Kalemköy, "Allah mübarek eylesin. Bu zaferler oldukça biz de burada gurur duyacağız. Biz de burada bir vatandaş olarak hep birlikte toplanalım ve mutlu bir günümüz olsun istedik. Vatan için, millet için elimizden ne geliyorsa hazırız. Bize emir versinler her türlü gideriz, desteğimizi veririz." dedi.
Açıklamanın ardından İstiklal Marşı okuyan grup, araçlarıyla ayrıldı.

Sosyal Medya Şehit Güzergah Akkale Basın Mensupları 

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