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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Afrin halkına insani yardım - HATAY

Afrin halkına insani yardım - HATAY

- Yardımların yüklenmesinden detay - Bebek mamalarından detayalar - İş adamı Selçuk Çobanoğlu'nun konuşmasıAfrin halkına insani yardım - Bir tır dolusu bebek maması Türk Kızılayı yetkililerine teslim edildiHATAY (AA) - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Afrin'e yönelik insani yardımlar kapsamında, bir iş adamı bebek maması yardımında bulundu.İş adamı Selçuk Çobanoğlu, bir tır dolusu bebek mamasını Türk Kızılayının Hatay 'daki lojistik deposunda bulunan yetkililere teslim etti.Çobanoğlu, yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın çok başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, Afrin halkının yanında olmak istediğini ifade etti.

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