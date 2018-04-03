Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
- Afrin Halkı Rejimin Kontrolündeki Bölgelerden Evlerine Dönüyor

- Afrin Halkı Rejimin Kontrolündeki Bölgelerden Evlerine Dönüyor

Uzun konvoylar halinde Afrin'e dönen Suriye'li vatandaşların görüntüleri ve konuşmalarının görüntüleri

( AFRİN ) - Afrin halkı rejimin kontrolündeki bölgelerden evlerine dönüyor AFRİN

Rejim Kontrol Noktası Hayvan Trol 


- Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla şehirden ayrılıp Suriye rejim güçlerinin kontrolünde bulunan bölgelere göç eden Afrinliler, şehrin güneydoğusundaki Bered girişinden akın akın evlerine dönüyor. Afrin halkı, her türlü imkanı ve güvenliği sağlayan TSK ve ÖSO'ya teşekkür ettiklerini söyledi.

Uzun kuyruklar oluşturarak büyük bir sevinçle, hayvanları ve hatta köpükleriyle Afrin’e dönen halk, evlerine dönüş için her türlü imkanı ve güvenliği sağlayan Özgür Suriye Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür ettiklerini söyledi.

Afrin’de evine dönenlerden Ebu Ahmet, "Biz Akibe köyündeydik. Şimdi Afrin’e geri dönüyoruz. Özgür Suriye Ordusu'nun gençleri, yeme içme gibi her türlü hizmeti sağlıyor. Yarım saat sonra kontrol noktasından geçerek yola devam edeceğiz" dedi.
Başka bir Afrinli vatandaş ise şöyle konuştu: "Çatışmaların başlamasıyla Afrin’den çıkarak Suriye rejiminin kontrolünde bulunan Nubl’e gitmiştik. Şimdi evlerimize dönüyoruz. ÖSO’nun gençleri çok iyi. Hepsi bize saygılı davranıyor" Afrin’e dönen bir diğer kişi de, Afrin’deki akrabalarının telefonla kendilerini aradığını, burada her şeyin yolunda gittiğini, evlerinin tahrip olmadığını söylediklerini ve bu yüzden Afrin’e geri dönmekte olduklarını söyledi.

Kendisi de Arapça ve Kürtçe olarak, burada kendilerine her türlü hizmetin yapıldığını, Afrin dışında bulunanlara seslenerek onların da şehre geri dönmelerini istedi.
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı