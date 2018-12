Afrin gazisi protezlerine kavuştu

-- protezlerini giymesi

- Suriye'nin Afrin kentinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda patlama sonucu iki bacağını kaybederek gazi olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Hasan Çeçen protezlerine kavuştu. Çeçen,"Şanlı ordumuzun katılacağı Münbiç harekatına katılarak cepheye gitmeye hazırım." dedi.

Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekat'ında teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 arkadaşını şehit veren iki bacağını kaybederek gazi olan Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Hasan Çeçen protezlerine kavuştu. Yaralandıktan sonra GATA'da yaklaşık 1 yıl tedavi gören gazi Çeçen,"Suriye Hacı Hasan köyünde patlama sonucu dört can arkadaşım şehit oldu. Rabbim bize gazilik mertebesini nasip etti. Sekiz, dokuz aydır hastanede protez tedavim devam ediyor. İlk gözlerimi açtığımda protezlerim takılınca görevime devam etmek istiyorum demiştim içimdeki görev ateşi hala sönmedi." dedi.

Vatan sevgisinin insanın kalbinde olduğunu ifade eden Çeçen,"Protezlerim takıldı memleketime, evime geldim yürümeye başladım. Vatan sevgisi insanın kalbinde olan bir şey 'gazi oldum' diye hayattan kopmadım hayat acısıyla, tatlısıyla devam ediyor." diye konuştu.

"Görevime ilk günkü aşkla devam etmek istiyorum" Göreve geldiğinin birinci yılında gazi olduğunu ifade eden Gazi Çeçen,"2017 Nisan ayında göreve başlamıştım 2018 Mart ayında bu kutlu mertebe nasip oldu. Şu günlerde Fırat'ın doğusunda operasyon başladı.

Şu an bile gitmeyi istiyorum çatışmaya giremesem de o cephede oturayım bana yeter. Gazi oldum diye hayattan kopmadım. Hayat daha yeni başlıyor." şeklinde konuştu.

"Bizleri göremeyenler engelli" Gazilik ile engelli bir birey olmanın farklı olduğunu belirten Çeçen,"Eskiden koşuyorduk, yürüyorduk beni dışarıda görenler engelli diyorlar. Ben engelli değilim ben gaziyim. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Devletimiz olmasa bu protez olmazdı. Beni kimseye muhtaç etmedi. Devletimizin gücünü her zaman arkamda hissettim." ifadelerini kullandı. "Bizim için hedef Kızıl Elma" Gazi olduğu için askerliğinin bitmediğini ifade eden Çeçen,"Biz harekata başladığımız zaman durmak yok hedef 'Kızıl Elma' dedik. 18 Mart'ta Afrin'i aldık. Dört gün sonra gazi oldum. İsyan etmiyorum, şükrediyorum. Ben hala askerim 30 yıl geçse de ben hala askerim rabbim devletimize zeval vermesin zaferler nasip etsin." dedi.

