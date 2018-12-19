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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Afrin gazisi oyunu, zeytin dalı harekatına kullandı - MANİSA

Afrin gazisi oyunu, zeytin dalı harekatına kullandı - MANİSA

- AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Afrin gazisi Süleyman Dindar'ın konuşmasıAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda gazi olan Süleyman Dindar, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı - Gazi Süleyman Dindar:"Kendim de orada operasyona katıldığım için bu fotoğrafı seçtim. Fotoğrafı görünce sanki o bayrağı Afrin'e kendim asmış gibi hissettim"MANİSA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda gazi olan Manisa lı Süleyman Dindar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, beğendiği fotoğraflara oy verdi.Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'den çıkarılması ve bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla düzenlenen harekatta 7 Şubat'ta yaralanan Dindar, yaşamını sürdürdüğü Manisa 'nın Demirci ilçesinde AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.Dindar, haber kategorisinde Halil Fidan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin ilçe merkezini tümüyle ele geçirmesinin ardından, ilçe merkezindeki hükümet binasına Türk bayrağı çekildiği anı gösteren "Türk Bayrağı Afrin'de" başlıklı fotoğrafı seçti. - "Afrin'e bayrağı kendim asmış gibi hissettim"Fotoğrafı çok beğendiğini aktaran Dindar, "Ben 7 Şubat'ta yaralandım. 11 aydır tedavi görüyorum. Kendim de orada operasyona katıldığım için bu fotoğrafı seçtim. Fotoğrafı görünce sanki o bayrağı Afrin'e kendim asmış gibi hissettim." dedi.
Dindar, "Yaşam" kategorisinde de İlhami Çetin'nin Bolu'nun Mudumu ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Ali Meşe'nin yangından itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kedisine sarılarak gözyaşı döktüğü "Ali Dede ve kedisi" adlı fotoğrafına oy kullandı.

Sarılar Muhabir Gözyaşı Hükümet Teröristler 

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