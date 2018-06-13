Afrin gazisi memleketine getirildi - ADIYAMAN

- Afrin gazisi Piyade Komando Uzman Çavuş Umut Yavuz'un yakınlarının Adıyaman Havaalanında bekleyişi - Afrin gazisi Piyade Komando Uzman Çavuş Umut Yavuz'un servis otobüsünden inmesi - Afrin gazisi Piyade Komando Uzman Çavuş Umut Yavuz'un konuşması - Afrin gazisi Piyade Komando Uzman Çavuş Umut Yavuz'un sedye ile ambulansa taşınması - Baba Çavuş Yavuz'un konuşması - Anne Sakine Yavuz'un konuşması - Afrin gazisi Piyade Komando Uzman Çavuş Umut Yavuz'un kızkardeşinin konuşması - Ambulansın ve gazi Yavuz'un yakınlarının havalimanından ayrılmasıADIYAMAN (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Piyade Komando Uzman Çavuş Umut Yavuz, Ankara'daki tedavisinin ardından memleketi Adıyaman 'a getirildi. Afrin kırsalında 9 Şubat 2018'de terör örgütü YPG'nin havan topu saldırısında şarapnel parçasının omuz ve sırtına isabet etmesi sonucu yaralandıktan sonra kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4 aylık tedavisinin ardından taburcu edilen Yavuz (21), uçakla Adıyaman Havalimanı'na getirildi. Yavuz, burada Türk bayrakları ve sloganlar eşliğinde Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Hacı Erdengi, Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk ile yakınları tarafından karşılandı.Yaralandığı anları gazetecilere anlatan Gazi Umut Yavuz, çatışmanın sabah saatlerinde başlayıp 5 - 6 saat sürdüğünü söyledi.
Yakınında bulunan bölükte çatışmanın hız kazandığını ifade eden Yavuz, şunları belirtti:"Biz çatışmanın olduğu tarafa gittik. Arkadaşlarımın mühimmatı bittiğinden diğer bölüğe mühimmat desteği götürmüştüm. Bu sırada YPG'li bir terör örgütü mensubu mevzimize girmişti. Mühimmatımız azdı. Atış desteği istedik. Bize doğru sürekli havan ve roket atıyorlardı. Sonra bir patlama gerçekleşti. Arkadaşlarım yaralandı. Bu sırada ben de yaralandım." - "Tekrar arkadaşlarımın yanına dönmek istiyorumTamamen İyileşince yeniden arkadaşlarının yanına dönmek isteğini dile getiren Yavuz, "Askeri kamuflaj giymekten de gurur duyuyorum. Ömür boyu da bu mesleği yapmak istiyorum. Tedavi sürecim dün itibariyle 4 ay bitti." dedi. Baba Çavuş Yavuz da oğluna kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Onur ve şeref verici bir durum. Çakallara bir santim toprağımızı vermediler. Bütün güvenlik güçlerimizin parmakları taşa değmesin. Var olsunlar." diye konuştu. Anne Sakine Yavuz da heyecandan konuşamadığını, oğluyla birlikte uçakla Ankara'dan Adıyaman 'a geldiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.
Evladıyla gurur duyduğunu ifade eden Yavuz, "Oğlum, hainlere fırsat vermedi. Bayrağımızı yere indirmedi." sözlerine yer verdi.Konuşmaların ardından Gazi Umut Yavuz, 112 Acil Servis ekiplerince memleketi Besni ilçesine bağlı Ören köyüne götürüldü.Gazi Yavuz'un 10 Şubat 2018'de Afrin'de çatışmalarda şehit düşen Adıyaman lı Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan (24) ile ayrı timde görev yaptığı ve aynı anda yaralandıkları ve bu sırada Sarıaslan'ın şehit düştüğü öğrenildi.