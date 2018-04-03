Afrin Gazisi memleketi Nevşehir’de dualarla karşılandı

-GAZİNİN AMBULANSTAN İNDİRİLMESİ

-GAZİ İÇİN DUA EDİLMESİ

-KURBAN KESİLMESİ

-GAZİNİN EVE GETİRİLMESİ

-GAZİDEN DETAY GÖRÜNTÜLER

-VATAN ŞEHİTLERİ VE GAZİLERİ DERNEK BAŞKANI RAMAZAN ÇİFTÇİ İLE RÖP



( NEVŞEHİR -HD)- Afrin Gazisini Vali Aktaş karşıladı NEVŞEHİR



- Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı’nın 46.gününde terör örgütü ile girilen çatışmada yaralanarak GATA’da tedavi altına alınan Uzman Çavuş Zeki Didinmez memleketi Nevşehir’de dualarla karşılandı. TSK tarafından Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nın 46.gününde terör örgütü YPG ile girilen çatışmada yaralanarak GATA’da tedavi altına alınan Uzman Çavuş Zeki Didinmez Nevşehir’deki baba ocağına getirildi.

Afrin Gazisi Uzman Çavuş Zeki Didinmez’i Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, Vatan Şehitleri ve Gazileri Dernek Başkanı Ramazan Korkmaz, daire müdürleri ve gazinin ailesi karşıladı. Dualar eşliğinde karşılanan Gazi Uzman Çavuş Zeki Didinmez için kurban kesilirken karşılama töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Vatan Şehitleri ve Gazileri Dernek Başkanı Ramazan Çiftçi, “Afrin Gazimiz malum Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nın belli bir gününde yaralanmıştı. Elhamdülillah Gazimiz baba ocağına geldi. Gazimizin morali oldukça iyi. Bizde Nevşehir Valimiz İlhami Aktaş ve dernek olarak Gazimizi karşıladık. Kendisini tedavi gördüğü GATA’da daha önce ziyaret etmiştim. Biz her zaman Gazilerimizin her zaman yanındayız. Bu vatanın bölünmez bütünlüğü için memleketimizde Gazimizde olacak şehidimiz de olacak. Ama biz dimdik ayaktayız” dedi.



