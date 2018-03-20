Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Afrin gazisi JÖH Fatih Fatih Aydemir: 'Şükürler olsun, Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı' Video

Afrin gazisi JÖH Fatih Fatih Aydemir: 'Şükürler olsun, Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı' Video

Öğrencilerin gazinin evinin önünde marş okumaları

Geçmiş Olsun İlköğretim Okulu Allah Öğrenciler Okul Bahçesi 

-Fatih Fatih Aydemir öğrencileri selamlaması
-Fatih Fatih Aydemir ziyaretten detaylar
-Öğrencinin şiir okuması
-Fatih Fatih Aydemir röportaj

( ERZURUM ) Afrin gazisi JÖH Fatih Fatih Aydemir: "Şükürler olsun, Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı"- Afrin Gazisine anlamlı ziyaret- "Ölüm bize ne yakın ne uzak. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm" ERZURUM

- Aşkale İnkılap ilköğretim okulu idarecisi ve öğrencisi Afrin gazisine koştu. Geçtiğimiz günlerde Afrin’de görevdeyken EYP patlaması sonucu yaralanan JÖH Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Aydemir'e öğrencilerden anlamlı ziyaret. İnkılap İlköğretim okulu öğrencileri ilk önce okul bahçesinde bayrak koreografisiyle ve açtıkları büyük Türk bayrağı ile Afrin’de mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli tüm Mehmetçiklere sloganlar ile destek verdi. Daha sonrasında Afrin gazisi Fatih Aydemir'in evinin önüne gelerek burada da yine açtıkları bayrakla ve sloganla gazimize ve ailesine sahip çıkarak moral verdiler. Evde ziyaret ettikleri Afrin gazisi Aydemir'e öğrenciler şiir okuyarak yazmış oldukları mektupları vererek geçmiş olsun dilekleri ilettiler. Gazi JÖH Fatih Aydemir, "Şükürler olsun. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Çok şükür bitti inşallah devamı da gelir. Ölüm bize ne yakın ne uzak. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm" diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Muhtarlık Kavgası: 8 Ölü 18 YaralıMuhtarlık Kavgası: 8 Ölü 18 Yaralı
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
FETÖ okulunda gizli kasa bulundu!FETÖ okulunda gizli kasa bulundu!
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı