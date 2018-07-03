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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Afrin'e insani yardım - ŞANLIURFA İzle

Afrin'e insani yardım - ŞANLIURFA İzle

- Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde Afrin'e insani yardım - Yardım tırlarıdan detay - Platform Başkanı Osman Gerem'in konuşması - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar'ın konuşması - Yardımların tırlara yüklenmesi Şanlıurfa 'dan Afrin'e insani yardım - Suriye'deki ihtiyaç sahipleri için Şanlıurfa 'dan 5 tır yardım malzemesi gönderildiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da hayırseverlerden temin edilen 5 tır insani yardım malzemesi, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Suriye'nin Afrin bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine gönderildi. Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliğiyle temin edilen yardım malzemelerini taşıyan tırların uğurlanması dolayısıyla Yenice Mahallesi'ndeki deponun bahçesinde tören düzenlendi.
Platform Başkanı Osman Gerem, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de zulüm, açlık ve sefaletin devam ettiğini ancak Batı'nın ve dünyanın ancak seyretmekle yetindiğini söyledi.

Bombaların masum çocukların bedenlerini parçaladığını aktaran Gerem, şöyle konuştu:"İnsanların evleri başlarına yıkılıyor. Biz o bölgelere giremiyoruz ama kırsal bölgelere kaçarak ağaçların ve yıkık evlerin kenarında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize yardımları ulaştırmaya çalışıyoruz. O insanlara bir nebze de olsa gönüllerine sevinç, sofralarına bereket olması için yardımlarımız sürüyor, bundan sonra da sürecek inşallah. Yardımların toplanmasında emeği olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve tüm kuruluşlara teşekkür ediyorum." Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar ise Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde toplanan yardımların Suriye'deki mazlum halka gönderilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Eyyübiye İlçe Müftüsü Adem Dobur'un okuduğu duanın ardından yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Suriye'ye uğurlandı.

Mazlum Yaşam Mücadelesi Yardım Malzemesi İnsani Yardım Hayırseverler 

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