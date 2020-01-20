- Afrin’e havan saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı - Saldırıların ardından Afrin Hastanesine kaldırılan 9 aylık hamile kadın ve bebeği kurtarılamadı Haberi

-Patlama anı panik

-Afrin Hastanesi detay

-Hastane içi, acil gözlem detay

-Yaralıdan detay



( AFRİN ) - Afrin’e havan saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı- Saldırıların ardından Afrin Hastanesine kaldırılan 9 aylık hamile kadın ve bebeği kurtarılamadı AFRİN



- Zeytin Dalı Harekatı’nın 2. yıl dönümünde, Afrin’e havan saldırısı yapıldı. Üç farklı noktayı hedef alan havan saldırılarında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 2 yıl önce başlattığı Zeytin Dalı Harekatı operasyonlarıyla birlikte güvenli bölge haline gelen Afrin’e, havan saldırıları yapıldı. Havan saldırılarının ikisi Afrin Stadyumu civarına atılırken, bir havanın da stadyuma yakın başka bir noktaya düştüğü öğrenildi. Saldırıların ardından Afrin Hastanesine kaldırılan 9 aylık hamile kadın ve bebeği kurtarılamadı. Saldırılarda 4 kişinin de yaralandığı öğrenildi.



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