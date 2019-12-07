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07 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Afrin'e hava saldırısı: 3 ölü

- Afrin'e hava saldırısı: 3 ölü

aracın görüntüleri

Hava Saldırısı Saldırı 

-Olay yeri
-olaydan detay

( HALEP ) HALEP

- Suriye’nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde düzenlenen hava saldırısı sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Suriye’nin Halep iline bağlı Afrin ilçesine hava saldırı düzenlendi.
Yoldan geçen bir aracın hedef alındığı hava saldırısı sonucunda araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, hayatını kaybedenlerin Ahrar El Şam örgütünün mensupları olduğunu aktardı.
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