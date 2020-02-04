- Afrin'e füze saldırısı: 1 ölü, 8 yaralı

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( HALEP ) HALEP



- Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Halep'e bağlı Afrin ilçe merkezine düzenlediği füze saldırısında 1 kişi hayatını kaybederken, 8 sivil de yaralandı. Suriye'de terör örgütü YPG/PKK, Halep iline bağlı Afrin ilçe merkezinde bulunan bir okula füze ile saldırdı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 sivil de yaralandı. Saldırı nedeniyle okul ve çevresindeki evlerde büyük hasar meydana geldi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.



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