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19 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Afrin'e dönen sivil halk: “Allah Türkiye'den razı olsun” - Afrin'de Kawa heykelleri birer birer yıkılıyor - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birlikleri ve komandolar Afrin kent merkezinde arama tarama ve patlayıcı imha işlemlerini s...

- Afrin'e dönen sivil halk: “Allah Türkiye'den razı olsun” - Afrin'de Kawa heykelleri birer birer yıkılıyor - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birlikleri ve komandolar Afrin kent merkezinde arama tarama ve patlayıcı imha işlemlerini s...

Sivillerin dönüşü

Komando Özel Birlik Dolar Gesi 

-Kadın ve çocuklardan detay
-Eşyaların indirilmesi
-Kawa heykelinin yıkılması
-Bölgeden görüntü
-Siviller, indirilen apo eşyaları,
-Bölgeden genel görüntüler,
-Asker arama tarama görüntüleri,
-Evlerden içeriden görüntü
-Genel Afrin görüntüsü
-Vatandaş röportajları
-Detaylar

( AFRİN ) - Afrin'e dönen sivil halk: “Allah Türkiye'den razı olsun”- Afrin'de Kawa heykelleri birer birer yıkılıyor- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birlikleri ve komandolar Afrin kent merkezinde arama tarama ve patlayıcı imha işlemlerini sürdürüyor AFRİN

- Zeytin Dalı Harekatı'nın merkezindeki Afrin bölgesinde sivil vatandaşlar evlerine yavaş yavaş dönmeye başladı.
Meryemin köyüne kaçmak zorunda kalan bir ailenin fertleri, çoluk çocuk Afrin'e döndü. Aile Türkiye'ye teşekkür ederek, "Türk askeri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun" dedi.
Afrin ilçe merkezinin dün kısa sürede özgürleştirilmesinin ardından durum sakin. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede arama tarama ve patlayıcı temizleme işlemlerini sürdürüyor. Türk askeri, Afrin şehir merkezinde dosta güven düşmana korku saçtı. Öte yandan ilçe merkezindeki PKK ve Abdullah Öcalan'a ait bütün materyaller indirildi. Kawa heykelleri ise balyozlarla kırıldı. Bazı esnaflar ise dükkanlarını açmaya başladı.
İş yerlerinin girişlerine patlayıcı tuzaklanmasından korkan çok sayıda esnafın ise iş yerini açamadığı gözlendi. Öte yandan, Türk Bayrağı ise merkezdeki Afrin yönetim binasında dalgalanıyor. Çevresinde ise Türk askerleri nöbet tutuyor. PKK'nın karargahı konumundaki binaların tamamının ise Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilmesi dikkat çekti.
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