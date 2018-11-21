Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Afrin'e çocuk parkı ve futbol sahası

Afrin'e çocuk parkı ve futbol sahası

- Çocuk parkında oynayan çocuklardan görüntüler - Futbol oynayan çocuk ve dernek üyeleri - HAYAD Dernek Başkanı Rahmi Vardı'nın konuşması - Çocuklar ve HAYAD üyelerinin toplu halde görüntüsüHATAY (AA) - Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki Deyr Ballut ve Muhammediye çadır kamplarının bulunduğu alana çocuk parkı ve futbol sahası yapıldı.HAYAD Dernek Başkanı Rahmi Vardı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede çadır kamplarının bulunduğu alanda 2 bine yakın çocuğun yaşadığını söyledi.

Bölgeye gerçekleştirdikleri ziyaretler sırasında park ve futbol sahası eksikliğini gördüklerini anlatan Vardı, şöyle konuştu:"Çocukların yaş ortalaması 6 - 7 ve devam eden savaşın çocukları bunlar. Hiçbiri çocuk parkının ne olduğunu bile bilmiyor. Oyunla alakalı hiçbir ortamları bulunmuyor. Dernek olarak bu eksikliği gidermek için bir futbol sahası ve çocuk parkı yaptık.”

Futbol Sahası Muhabir Gesi Çocuk Parkı 

İlgili Foto Galeriler
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...
Cumhuriyet 95 Yaşında! Anıtkabirde Atatürke Sevgi SeliCumhuriyet 95 Yaşında! Anıtkabirde Atatürke Sevgi Seli
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı