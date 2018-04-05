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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Afrin’e Bahar Havası Geldi - Mehmetçiğimizin Kontrolü Sağladığı Afrin’de Hayat Normale Dönüyor - Teröristlerden Kurtulan Afrin Halkı, Askerlerimize Dua Ediyor

- Afrin’e Bahar Havası Geldi - Mehmetçiğimizin Kontrolü Sağladığı Afrin’de Hayat Normale Dönüyor - Teröristlerden Kurtulan Afrin Halkı, Askerlerimize Dua Ediyor

Sokaklardan görüntü

Akkale Teröristler Bahar Havası Trol 

-Açık iş yerlerinden görüntü
-Vatandaşlar ile röp
-Yakılan araçlar
-Afrin'den detaylar

( AFRİN ) - Afrin’e bahar havası geldi- Mehmetçiğimizin kontrolü sağladığı Afrin’de hayat normale dönüyor- Teröristlerden kurtulan Afrin halkı, askerlerimize dua ediyor AFRİN

- Afrin kent merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından, hayat artık normale dönüyor. Vatandaşlar sokaklara, parklara akın ederken, esnaf ise işyerlerini açtı. 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıldönümünde Mehmetçiğimizin kontrolü sağladığı Afrin’de hayat normale dönmeye başladı.
Kent merkezi ve çevresine tuzaklanan patlayıcılar Mehmetçiğimiz tarafından tek tek imha edilirken, Meti timlerinin patlayıcı araması ise devam ediyor. Kent genelinde ise hayat normale dönmeye başladı.
Vatandaşlar güzel havayı da fırsat bilerek cadde, sokak ve parklara akın etti. Mehmetçiğimiz ve Kızılay ekipleri ise Afrin halkına sıcak yemek ile ekmek dağıtıyor. Esnaflar ise işyerlerini açtı. Afrin’in genelinde hayat normale döndü. Vatandaşlar teröristlerden kurtarılan Afrin’de Mehmetçiğimiz ve Özgür Suriye Ordusu askerlerine dua etti. Teröristlerin yaktığını araçlar da İHA ekibi tarafından görüntülendi. Yakılan onlarca araç, kullanılmaz hale geldi.
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