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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Afrin düştü, Yörükler deve kurban etti Haberi

Afrin düştü, Yörükler deve kurban etti Haberi

Yörükler

Ocaklar Medeniyetler Dirayet Akkale Sevindik 

-Deveden görüntü
-Açıklamalar
-Genel ve detaylar

( HATAY ) HATAY

- Zeytin Dalı Harekatı'nın 58. gününde Afrin’in kontrol altına alındığı haberi üzerine Hatay’ın çevre illerinden gelen Yörük dernekleri beraberinde getirdikleri deveyi kurban etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrin’in kontrol altına alındığını açıklaması üzerine vatandaşlar Hatay’ın sınır hattına akın etti. Hassa Belediyesi öncülüğünde, Hatay ve çevre illerden gelen Yörük dernekleri de beraberinde getirdikleri deveyi kurban etti. Ellerinde bayraklarla slogan atan vatandaşlar, Afrin’in düştüğü haberini kutlayarak Mehmetçiğe olan desteğini gösterdi. Hatay Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ünal Kozak, “Biz buradan askerimizi Afrin’e yollarken Döndü teyzemiz kurbanlar keserek uğurlamıştı. Dualarımızla uğurladık. Çok güzel bir haber aldık. Cumhurbaşkanımızın ağzından Afrin’in düştüğünü duyduk. Çok sevindik. Hemen Adana’daki arkadaşlarım develerini süslediler. Hemen buraya getirdiler. Afrin’in düşmesinin şerefiyle Allah’ın izniyle devemizi kurban edeceğiz. Dualar eşliğinde kurban edeceğiz” dedi.
Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel, “57. Alayın şehitlerinin çocukları 57. Gününde Afrin’i kuşattılar. Afrin düştü. Şer ocakları Allah’a hamd olsun Mehmetçiklerimizin dirayetiyle dağıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Çanakkale’nin 103. Kurtuluş yılı münasebetiyle Çanakkale’deki törenlerde bu müjdeyi Türk milletiyle paylaştı. Biz kenetlendiğimiz müddetçe ordumuz daima muzaffer olacak. Bu ülkenin muasır medeniyetler seviyesine yükselmesi için yolumuza devam edeceğiz” dedi.

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