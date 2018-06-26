- Afrin'den Erdoğan zaferine kutlama İzle



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinde elde ettiği zafer Afrin'de silah atışlarıyla kutlandı. Pazar Günü Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27'inci Dönem Milletvekilleri Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan zaferiyle sonuçlandı. Erdoğan'ın zaferi dünyanın hemen hemen her noktasında coşkuyla kutlandı. Erdoğan'a Almanya'dan Fransa'ya Hollanda'dan İsveç'e, Suriye'den Kosova'ya farklı ülkelerden tebrik mesajları gönderildi. Son olarak ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu ile terörden ve teröristlerden temizlenen Afrin'de seçim sonuçları silah sesleriyle kutlandı. Defalarca el havaya ateş açan Afrinliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

