Afrin'den dönen askerler Süleyman Şah namazgahında şükür namazı kılacak

-Namazgah inşaatından detaylar

-Namazgah inşaatında çalışanlardan detaylar



( HATAY ) -- Fetih'ten dönen Osmanlı askerlerinin şükür namazı kıldığı namazgahlardan esinlenerek Hatay'ın Afrin sınırına sıfır noktasındaki Hassa ilçesine Süleyman Şah Namazgahı inşa ediliyor HATAY



- Terörden arındırılan Suriye'nin Afrin ilçesine sıfır noktada bulunan Hatay'ın Hassa ilçesinde yapımı devam eden Süleyman Şah namazgahında, operasyondan dönecek Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerlerinin şükür namazı kılması bekleniyor. Suriye'nin Afrin sınırına sıfır noktada bulunan Hatay'ın Hassa ilçesindeki Haydarlar Mahallesi'nde, başarıyla tamamlanan Zeytin Dalı Harekatı'ndan dönecek olan ÖSO ve TSK askerlerinin şükür namazı kılması için Süleyman Şah Namazgahı inşaat ediliyor. İnşaatın müteahhiti Muhammet Bolat, namazgahın Kocaeli Darıca Belediyesi ile Hatay Hassa Belediyesi işbirliğiyle yapıldığını belirterek, önümüzdeki cuma günü yapımının tamamlanacağını açıkladı.

Namazgahın Osmanlı Devleti'nden esinlenerek inşa edildiğini kaydeden Bolat, “Osmanlı Devleti'nin savaşa giderken namaz kılmak için cam ve mescide benzer, üstü acık namazgah olarak kullanmış olduğu yerlerden bir tanesi. Bu yapıda boya kullanmadık. Buradaki amacımız doğaya özgün bir yapı inşa etmek. İnşallah Afrin'den dönüşte askerlerimiz burada bir cuma namazı da kılar, başarıyı zaferi bunla süslemiş oluruz” diye konuştu.

Osmanlı döneminde askerlerin savaşa giderken gittiği yerlerde namaz kılacak yer bulamadıkları için bu tip namazgahlar inşa ettiklerini vurgulayan Bolat, fetih sonrasında da askerlerin namazgahlarda şükür namazı kıldıklarını bildirdi. (NPR-

