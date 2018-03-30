Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Afrin'deki tarihi kilise ve manastır koruma altında - AFRİN

Afrin'deki tarihi kilise ve manastır koruma altında - AFRİN

- Juliana Kilisesi ile Brat Manastırından detay görüntüler - ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni komutanlarından Ebu Abdul ile röportajAFRİN/ANKARA (AA) - ÖMER KOPARAN - Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hava saldırılarında tahrip ettiğini ileri sürdüğü Brat köyündeki tarihi eserler, TSK ve ÖSO tarafından korunuyor.AA'nın kaydettiği görüntüler, Afrin ilçe merkezinin 15 kilometre güneyindeki Brat köyünde, tarihi eserlerin herhangi bir saldırıya uğramadığını kanıtlıyor.Juliana Kilisesi ile Brat Manastırı'nın görüntülerinde, eserlerin harekat başlamadan önceki halini muhafaza ettiği fark ediliyor.Eserleri koruma altında tutan Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden Hamza Tümeni komutanlarından Ebu Abdul, AA'ya yaptığı açıklamada, "Esed rejimi bizlerin tarihi eserleri yakıp yıktığını savundu. Fitne sokmak için bu haberleri çıkardı. Gördüğünüz gibi eserlere hiçbir şekilde zarar verilmedi." diye konuştu.
ÖSO ya da TSK'nın tarihi yapılara zarar verdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Ebu Abdul, "Biz bu tarihi eserleri koruyoruz. Devrime yakıp yıkmak için değil, özgürlük ve ülkemizin istikrarı için başladık." ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy geçen hafta Lübnan basınında çıkan ve SANA'ya atfedilen söz konusu haberleri yalanlamıştı. Aksoy, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bugüne kadar Brat bölgesine ve dolayısıyla Juliana Kilisesi’ne ve Brat Manastırı’na yönelik hiçbir hava harekatı gerçekleştirilmemiştir." demişti.

Özgürlük Hava Harekatı Gesi Rejim Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı