Afrin'deki Mehmetçiğe 300 kurban Haberi

-Heyetten detay

-Adem Köse ile röportaj

-Ali Talay ile röportaj

-Abdurrahman Demirel ile röportaj

-Koyunlardan detaylar



( HATAY ) -- Ankara'nın Polatlı ilçesinde Mehmetçik'e destek vermek isteyen vatandaşlar, başlattıkları kampanya kapsamında topladıkları 150 bin lirayı Mehmetçik'e bağışladı, 300 tane kurbanlık koyunu da sınıra gönderdi HATAY



- Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek vermek amacıyla topladıkları 150 bin lirayı Mehmetçik Vakfı'na, 300 kurbanlık koyunu ise askerlere gönderdi. Afrin'deki terör örgütü PKK/YPG-PYD unsurlarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek isteyen Polatlı ilçesindeki vatandaşlar, başlattıkları kampanya kapsamında toplanan 150 bin lira para ve 300 tane kurbanlık koyunu Hatay'ın sınır ilçesindeki askeri birliğe getirdi. Polatlı Muhtarlar Derneği Başkanı Adem Köse, teröristlerle göğüs göğüse, kahramanca çarpışan Mehmetçik'e moral vermek amacıyla sınıra kurbanlık koyunları getirdiklerini kaydetti.

Polatlı Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Ali Talay ise,“Sakarya'nın destan olduğu yerden Afrin'de destan yazan kahramanlarımıza destek amacıyla buradayız” diye konuştu.

Hatay'ın Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel ise Polatlı halkına teşekkür ederek, “Bu kurbanlar Mehmetçiğe kaymakamlığımız nezaretinde ulaştırılacak, yemekler yapılacak” ifadelerini kullandı. (NPR-

