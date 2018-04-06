Afrin'deki kahraman Mehmetçik'e 150 kurban

-Saygı duruşu ve istiklal marşı

-Hayvanların bulunduğu kamyonetteki yazı

-Vali Demirtaş'ın konuşması

-Dua edilmesi

-Koyunlardan detay

-Toplu fotoğraf çektirilmesi



( ADANA -HD)- Adanalı küçükbaş hayvan yetiştiricileri, Afrin'deki Mehmetçik için 150 kurban kesti- Kesilen kurbanların etleri hijyenik ortamda kavurma haline getirilerek cephedeki askerlere gönderilecek ADANA



- Adanalı küçükbaş hayvan yetiştiricileri Afrin'i terör örgütünden arındıran Mehmetçik için dualarla 150 koyun kurban etti. Koyunların etleri hijyenik ortamda kavurma yapıldıktan sonra paketlenerek cephedeki askerlere gönderilecek. Kurbanlık koyunların Mehmetçik'e gönderilmesi için Adana Gıda, Tarım, Hayvancılık İl Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Törende konuşan Adana Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Murat Şen, askerlere destek vermek isteyen birlik üyelerinden gelen talep nedeniyle organizasyonu yaptıklarını belirterek “Torosların yiğidi çoban Mehmet'ten, cihanın yiğidi asker Mehmet'e kavurma gönderiyoruz. Koyun, keçi yetiştiriciliği 24 saat ara vermeden, herkesin ailesiyle yaptığı bir yetiştiricilik tarzı. Tamamen meralarda, açık alanlarda yapılıyor. Çok zor bir yetiştiricilik tarzı. İnsanlarımız bu zorlukların arasında kazandıklarının bir miktarını içlerinden gelerek böyle bir organizasyona verdiği için ömrüm boyunca huzur ve mutluluk duyacağım” dedi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise 150 tane küçükbaş hayvanlar hijyenik ortamda kavurma yapıldıktan sonra askerlerin sofrasına ulaşacağına vurgu yaparak “Kavurmalar askerlerimize Allah'tan şifa etsin diyorum. Başta Afrin olmak üzere ülkemizin çeşitli yerlerinde bu vatan, bu bayrak için şehit düşmüş tüm Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de Allah'tan acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

