Afrin’deki güvenlik güçleri için Umre yaptılar



- Kutsal Topraklarda bulunan Türk vatandaşlar Afrin’de mücadele eden güvenlik güçleri için umre yapıp dua ettiler. Umre ibadetlerini yapmak için kutsal topraklara giden Türk vatandaşlar her fırsatta Afrin’deki güvenlik güçlerine, şehitlerimize ordumuza ve devletimize dua ediyorlar. Mekke’de bulunan Türk vatandaşlar ihrama girerek, “Afrin’deki güvenlik güçleri için dualar etti. Türk vatandaşlar, yapacağımız Umre'lerimizi şehitlerimize gazilerimize ve vatanımız için canla başla mücadele eden güvenlik güçlerimize hediye ettik. Rabbim kabul etsin inşallah” diye konuştular. (FA-

