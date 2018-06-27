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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Afrin'deki bombalı araçlı saldırılar - KİLİS

Afrin'deki bombalı araçlı saldırılar - KİLİS

- Yaralı Suriyelilerin ambulansla getirilmesi - Kilis Devlet Hastanesi detaylarıAfrin'deki bombalı araçlı saldırılar - Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki patlamada yaralanan 2 Suriyeli, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındıKİLİS (AA) - Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçe merkezinde düzenlenen iki bombalı araç saldırısında yaralanan 2 Suriyeli, Kilis 'e getirilerek tedavi alına altındı.Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılan Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesi Ziraat Kavşağı ile Şatolar Caddesi'ndeki patlamalar sonucu yaralanan 2 Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.
Yaralılar, burada bekletilen 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Afrin ilçesi merkezinde düzenlenen iki bombalı araç saldırısında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmiş 20 kişi yaralanmıştı.

Terör Örgütü Saldırı Bombalı Araç 

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