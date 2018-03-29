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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Afrin'de YPG/PKK'nın sözde özel kuvvetler üssü bulundu - AFRİN

Afrin'de YPG/PKK'nın sözde özel kuvvetler üssü bulundu - AFRİN

- YPG/PKK'lı teröristlere ait üsten detay görüntüler - ÖSO askerlerinin YPG/PKK'lılara ait poster ve logoları duvarlardan kaldırılması - YPG/PKK'lı ait mühimmat - ÖSO askerlerinin üssü incelemesi - Özgür Suriye Ordusu komutanlarından İsmail Hac Süleyman ile röportajAFRİN (AA) - ÖMER KOPARAN - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin ilçe merkezinde yaptığı aramalarda terör örgütü YPG/PKK'nın sözde özel kuvvetleri HAT'ın eğitim, toplanma ve barınma yeri olarak kullandığı bir üssü daha ortaya çıkarıldı.Bölgedeki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, ÖSO'nun arama tarama çalışmalarında Afrin merkezinin güney çıkışında YPG/PKK'lı teröristlere ait bir alan tespit edildi.Söz konusu bölgede, eğitim amaçlı büyük alanlar ve harekat sonrasında kullanılmak üzere yer altı tünelleri ve güçlendirilmiş betonarme mevziler bulundu.Yer altında inşa edilen odalarda mühimmat depolarının yanı sıra telsiz haberleşme araçları ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlar görüldü.
Yer üstünde ise açık eğitim alanları, zemine yığılmış bir çok havan, silah ve diğer mühimmatlara rastlandı.AA muhabirine konuşan Özgür Suriye Ordusu komutanlarından İsmail Hac Süleyman, "Üs, eğitim alanı, koğuşlar, kadınlar için ayrı eğitim kampı ve komuta merkezinden oluşuyor." dedi.
Süleyman, teröristlerin kampta el yapımı patlayıcı ve bomba yüklü araç hazırladıklarını tespit ettiklerini de söyledi.

Özel Kuvvet Dizüstü Bilgisayar Özel Kuvvetler Terör Örgütü Teröristler 

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