Afrin 'de "yardım seferberliği" devam ediyor - Yardım dağıtımından detaylar - AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun açıklaması - Vatandaşlar ile röp - AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun yemek dağıtmasıAFRİN (AA) - Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin 'de insani yardım kuruluşlarının başlattığı "yardım seferberliği" sürüyor.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD - YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için gerçekleştirilen "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilçenin teröristlerden temizlenmesinin ardından bölgede insani yardım çalışmalarına hız verildi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrin 'de insani yardım faaliyetlerini yoğun şekilde başlattıklarını belirtti. "Şu an AFAD, Kızılay, diğer toplum kuruluşları ilçe merkezi ve etraftaki köylerde insani yardım faaliyetlerine devam ediyor." diyen Güllüoğlu, insani yardım faaliyetlerinin yanı sıra altyapı, sağlık ve eğitim gibi hizmetlerin de gündemlerinde olduğunu söyledi.
Güllüoğlu, halkın yapılan yardımlardan, bölgenin yeniden güvenli olmasından büyük memnuniyet duyduğunu, ilçede hayatın normale dönmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü aktardı.Güllüoğlu, Afrin 'deki gıda ve hijyen kolisi dağıtımına da eşlik etti. - Afrin halkı harekattan memnunTeröristlerden temizlenen Afrin merkezinde sokakların yeniden canlandığı görülüyor.Yaşadıkları yerlerin güvenli hale getirilmesiyle sokaklara çıkan halk, mevcut durumdan duydukları memnuniyetini dile getiriyor.Bölge sakinlerinden Ahmet Erso, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının ilçelerine gelmesinden mutlu olduklarını ifade etti. Harekat sonrasında hayatlarının olumlu yönde değiştiğini dile getiren Erso, "Önceden burası bizim için karanlık bir yerdi. Millet şimdiki durumdan çok keyifli, herkes hayatından memnun." dedi. Erso, teröristlerin ilçede olduğu dönemde kendilerinden zorla para topladığına ve araçlarını gasbettiğine işaret ederek, "Şu anda böyle bir şey yok. Rahatladık." diye konuştu. Hozan Tebo, Türk askerinin bölgeye gelmesiyle rahatladıklarını belirterek, " Afrin emniyetli hale geliyor, millet rahat rahat hareket ediyor." ifadesini kullandı.Ali Hasan da teröristler ilçedeyken hayatlarının mahvolduğunu söyledi.
Türk askerinin gelmesiyle her şeyin değiştiğini aktaran Hasan, hallerinden çok memnun olduklarını bildirdi.