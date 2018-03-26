Afrin'de, TSK unsurları yerel halka sağlık hizmeti götürüyor
- Türk askerinin bölge halkına sağlık hizmeti vermesi - Bölge insanıyla röportajlar - "Zulümden kurtulduk"Bölgede arama tarama faaliyetlerini sürdüren TSK unsurları,aynı zamanda yerel halka da sağlık hizmeti götürüyor. Paylaşılan görüntülerde, hasta, yaşlı ve çocukların tedavisine öncelik verilirken, tüm yerel halkın sağlık kontrolünden geçirildiği görülüyor.Görüntülerde, yerel halkın Türkiye sayesinde teröristlerin zulmünden kurtulduklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmeleri de yer alıyor.