Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Afrin'de, TSK unsurları yerel halka sağlık hizmeti götürüyor

Afrin'de, TSK unsurları yerel halka sağlık hizmeti götürüyor

- Türk askerinin bölge halkına sağlık hizmeti vermesi - Bölge insanıyla röportajlar - "Zulümden kurtulduk"Bölgede arama tarama faaliyetlerini sürdüren TSK unsurları,aynı zamanda yerel halka da sağlık hizmeti götürüyor. Paylaşılan görüntülerde, hasta, yaşlı ve çocukların tedavisine öncelik verilirken, tüm yerel halkın sağlık kontrolünden geçirildiği görülüyor.Görüntülerde, yerel halkın Türkiye sayesinde teröristlerin zulmünden kurtulduklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmeleri de yer alıyor.

Sağlık Hizmeti Teröristler Trol 

İlgili Foto Galeriler
Tunceli'de Terör OperasyonuTunceli'de Terör Operasyonu
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı