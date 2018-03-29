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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Afrin'de teröristlerin beton fabrikası bulundu

Afrin'de teröristlerin beton fabrikası bulundu

- Beton fabrikasından detay - Yakılmış araçlardan detay - Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütünden temizlenen Afrin 'de arama tarama çalışmalarını sürdüren Mehmetçik, teröristlerce tünel ve mevzi yapımında kullanılan beton blokların üretildiği tesisi buldu - İlçe merkezinde ortaya çıkartılan ve teröristlerin mevzi oluşturdukları iki binayı yer altından bağlayan beton bloklardan oluşturulmuş 30 metre uzunluğundaki tünelde mayın araması yapıldıAFRİN (AA) - SARP ÖZER - Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin 'deki arama - tarama çalışmalarını sürdüren Mehmetçik, teröristlerce tünel ve mevzi yapımında kullanılan beton blokların üretildiği tesisle ilçe merkezinde 30 metrelik tünel buldu.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarla bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD - YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.Harekat kapsamında Afrin 'i terör örgütü üyelerinden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, ilçe merkezinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcıları da imha ediyor.Mehmetçik, aramalar sırasında, teröristlerce açılan tünelleri ve kullanılan binaları da ortaya çıkardı. Bu kapsamda teröristlerce tünel ve mevzi yapımında kullanılan beton blokların üretildiği tesis bulundu.Hazır kalıpların bulunduğu alanda teröristlerin, kalıplara beton dökerek imal ettikleri blokları, tünel ve mevzi yapımında kullandığı belirlendi.Alanda teröristlerce yakılan iş makineleri de dikkati çekerken, araçların, insansız hava araçlarının görüntü almasını engellemek için teröristlerce yakıldığı öğrenildi. - İlçe merkezinde 30 metrelik tünelAramalarda ayrıca Afrin merkezde, teröristlerin mevzi olarak kullandığı iki binayı yer altından bağlayan tünel de ortaya çıkarıldı. Teröristlerin, kent merkezindeki yaklaşık 30 metre uzunluğundaki tüneli, kazdıkları geniş çukura yerleştirdikleri beton bloklardan inşa ettiği belirlendi.Güvenlik güçleri ele geçirilen tünelde de mayın araması yaptı.

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