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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Afrin'de teröristleri hendeklere gömen kahramanlar Suriye sınırında

Afrin'de teröristleri hendeklere gömen kahramanlar Suriye sınırında

Suruç'a gelen otobüs

Özel Harekatçı Darmadağın Terör Örgütü Teröristler 

-2'inci Hudut Taburunun önünde durması
-resmi kıyafetli askerlerle birlikte ellerinde valiz olan sivil özel harekatçıların otobüsten inmesi
-tabura girmeleri

( ŞANLIURFA - ÖZEL)- Afrin kahramanları sınıra gelmeye başladı ŞANLIURFA

- PKK/PYD/YPG terör örgütünü Afrin’de hendeklere gömen, El Bab'da ise darmadağın eden özel harekatçılar, Suriye sınırına gelmeye başladı.
Suriye’de DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda büyük bir başarı göstererek teröristleri kazdıkları hendeklere gömen özel harekatçılar, Fırat’ın doğusuna düzenlenecek yeni operasyon için Şanlıurfa’ya gelmeye başladı.
Jandarma Özel Harekatçıları taşıyan ilk otobüs, sabah saatlerinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine ulaştı. (Şİ-SD-
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