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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Afrin'de teröristlere ait yeni tüneller bulundu - AFRİN Haberi

Afrin'de teröristlere ait yeni tüneller bulundu - AFRİN Haberi

- YPG/PKK tünellerinden detaylar - ÖSO komutanlarından Ebu Muhammed ile röportaj - Teröristlerin malzemeleri ve örgütsel dokümanları - PKK'nın Kandil'den gönderdiği teröristlerin kaldığı villa - Örgütsel dokümanlardan detaylar Afrin 'de teröristlere ait yeni tüneller bulundu - Afrin ilçe merkezinde, PKK'nın Kandil'den gönderdiği teröristlerin yaşadığı villa ile sığınak amacıyla inşa edilen tüneller ortaya çıkarıldıAFRİN/ANKARA (AA) - ÖMER KOPARAN - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Afrin ilçe merkezinde, PKK'nın Kandil'den gönderdiği teröristlerin kaldığı bir villa ile çevresinde sığınak amacıyla inşa edilen uzun beton tüneller bulundu.Sahadaki AA muhabirlerinin, Özgür Suriye Ordusundan (ÖSO) aldığı bilgilere göre, ÖSO güçleri Afrin ilçe merkezindeki bir villada terör örgütü PKK'nın Kandil'den gelen elebaşlarının kaldığını tespit etti. Bu villanın yakınlarında, saldırılardan korunmak için beton duvarlardan yapılan uzun tüneller ile sığınak olarak kullanılan bölümler yer alıyor.Bazı bölümlerde içlerinde çok miktarda insani yardım malzemesi olan koliler bulundu, örgütsel dokümanlara el konuldu. Villada ayrıca dikiş aletleri, ütü masaları ve inşaat malzemeleri bulundu.Karargah olarak kullanılan villaya giren ÖSO komutanlarından Ebu Muhammed, " Afrin 'de PKK'ya ait depolar, tüneller bulduk. Bölge halkını burada gördüğünüz (gıda ürünleri) malzemelerden mahrum bırakmışlar. Burada yeni tüneller bulduk. Halka gelen tüm yardımları çalarak burada depolamışlar. Burasını Kandil'den gelenler kullanıyordu. Tünellerine ve karargahlarına girdik." diye konuştu.
Afrin ilçe merkezi Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart'ta Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO unsurlarınca YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.

Yardım Malzemesi İnsani Yardım Terör Örgütü Teröristler Saldırı 

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