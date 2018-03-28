- Afrin’de teröristlere ait sığınakta mühimmat ele geçirildi



- AFRİN



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin’de yapılan arama tarama faaliyetinde teröristlere ait iki ayrı sığınakta muhtelif silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi. TSK, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden teröristlerden temizlenen Afrin’de yapılan arama faaliyetlerine ilişkin video paylaştı. Bugün çekildiği belirtilen videoda, Samatek köyünde yapılan arama faaliyetlerinde teröristlere ait iki ayrı sığınakta muhtelif silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği görüldü.

(AS-

