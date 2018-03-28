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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Afrin’de teröristlere ait sığınakta mühimmat ele geçirildi

- Afrin’de teröristlere ait sığınakta mühimmat ele geçirildi

-mühimmatın görüntüsü

( AFRİN ) AFRİN

Bild Sosyal Paylaşım Sitesi Sosyal Paylaşım Teröristler 


- AFRİN

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin’de yapılan arama tarama faaliyetinde teröristlere ait iki ayrı sığınakta muhtelif silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi. TSK, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden teröristlerden temizlenen Afrin’de yapılan arama faaliyetlerine ilişkin video paylaştı. Bugün çekildiği belirtilen videoda, Samatek köyünde yapılan arama faaliyetlerinde teröristlere ait iki ayrı sığınakta muhtelif silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği görüldü.
(AS-
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