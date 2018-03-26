Afrin'de terör örgütünün 'EYP imalathanesi' ortaya çıkarıldı (2) - Tespit edilen patlayıcıların imhası
Afrin 'de terör örgütünün "EYP imalathanesi" ortaya çıkarıldı (2) - Tespit edilen patlayıcıların imhası - Patlayıcıların kontrollü imhası Afrin 'de terör örgütünün "EYP imalathanesi" ortaya çıkarıldı - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde mayın temizleme çalışmalarını sürdüren jandarma komando ve polis özel harekat unsurları, girdikleri bir evin ahırında EYP imalathanesi ortaya çıkardı - Bulunan anti tank mayınları, bilyalarla ve değişik metallerle güçlendirilmiş, infilak fitili ile devrelerle tamamlanmış çok sayıda EYP imha edildiAFRİN/İZMİR (AA) - MUSTAFA YILDIRIM - Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin 'in tamamında kontrolü sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, terörden arındırılan Ambarlı köyünde terör örgütü YPG/PKK'nın el yapımı patlayıcı imalathanesini ortaya çıkardı.TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD - YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürüyor.Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek yürütülen harekat, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ile BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde devam ediyor. Afrin bölgesini tamamen kontrol altına alan güvenlik güçleri, bölgede el yapımı patlayıcı ve mayın arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı unsurlar da Afrin 'in Ambarlı, Akbez, Korzlu, Hopol, Kodlaki ve Şeyh Obası köylerindeki terörist unsurları ve patlayıcıları temizleme çalışmasını sürdürdü. - Evin ahırını EYP imalathanesi yapmışlarBölgede teröristlerin yerel halkı baskı altına alarak kullandıkları evleri ve barınakları bir bir ortaya çıkaran komandolar, Ambarlı köyünde teröristlerin EYP imalathanesine çevirdiği bir evin ahırını ortaya çıkardı.Burada yapılan çalışmalarda, 10 adet TM 57 anti tank mayını, 5 el yapımı boru tipi patlayıcı, 3 el yapımı (tökez teli tarzı) düzenek bulunarak kontrollü şekilde imha edildi. Teröristlerin kaçarken bıraktıkları patlayıcılar içinde şarapnel etkisi yaratmak için düdüklü tencere içine amonyum nitrat konularak infilak maddeleri yerleştirilmiş, diğer patlayıcılarla güçlendirilmiş elektrikli fünye düzeneği dikkati çekti.Yapılan aramalarda bulunan anti tank mayınları, bilyalarla ve değişik metallerle güçlendirilmiş, infilak fitili ile devrelerle tamamlanmış çok sayıda EYP imha edildi.Hopal köyünde terör örgütü YPG/PYD'yi simgeleyen bez parçaları da mavi bereli komandolar tarafından indirilerek yerine Türk bayrağı asıldı.Kodlaki köyünde basma düzenekli boru tipi güçlendirilmiş EYP'nin, buradaki yerel halka ait bir evin taşla örülü bahçe duvarına yerleştirilmesi de sivil unsurların hayatlarının terör örgütü mensuplarınca hiçe sayıldığını gösterdi. - "Zulümden kurtulduk"Bölgede arama tarama faaliyetlerini sürdüren TSK unsurları,aynı zamanda yerel halka da sağlık hizmeti götürüyor. Paylaşılan görüntülerde, hasta, yaşlı ve çocukların tedavisine öncelik verilirken, tüm yerel halkın sağlık kontrolünden geçirildiği görülüyor.Görüntülerde, yerel halkın Türkiye sayesinde teröristlerin zulmünden kurtulduklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmeleri de yer alıyor.