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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Afrin'de Suriyeliler köylerine dönmeye başladı

- Afrin'de Suriyeliler köylerine dönmeye başladı

köylerne dönmeye başlayan sivilller

( AFRİN ) AFRİN

Gesi Teröristler 


- Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) ve Özgür Suriye Ordusu(ÖSO) ile Afrin'de ortak yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriyeli vatandaşlar köylerine dönmeye başladı.
TSK ve ÖSO'nun Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı 57. gününde devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında birçok köy teröristlerden temizlenirken, 3 bin 567 terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıca teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Suriyeli vatandaşlar ise teröristlerden temizlenen Dersuvan bölgesindeki köylerine yavaş yavaş dönmeye başladı.

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