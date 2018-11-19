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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Afrin’de Suç Çetesi ÖSO’ya Teslim Oldu

- Afrin’de Suç Çetesi ÖSO’ya Teslim Oldu

çete üyeleri teslim olma anı

( AFRİN ) - Afrin’de suç çetesi ÖSO’ya teslim oldu AFRİN

Soygun Suç Çetesi Terör Örgütü 


- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri tarafından Afrin’de yürütülen operasyon kapsamında çökertilen suç çetesi üyeleri ÖSO’ya teslim oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birlikler ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen Afrin’de operasyon başlattı. TSK'nın Afrin'de terör örgütü YPG'ye başlattığı operasyon sonrasında suç çetesi Ahrar el Şarkiye üyeleri ÖSO'ya teslim oldu. Grup üyelerinin yağma ve soygun yaptığı belirtildi. (YK-ÖZ-Y)
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