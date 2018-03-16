- Afrin'de sivillerin çıkışı devam ediyor



- Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Afrin'de ortak yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sivillerin bölgeden çıkışı devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Afrin'de ortak yürütülen Zeytin Dalı Harekatı 56. gününde devam ediyor. Harekat kapsamında 3 bin 347 terörist etkisiz hale getirlirken, birçok köy de terör örgütlerinden temizlendi. TSK ve ÖSO, terör örgütü PKK'nın engellemelerine karşı sivillerin zarar görmemesi için bölgeden çıkışlarını güvenli şekilde sağlamaya devam ediyor.

