Afrin'de siviller için hazırlık başlayacak - KONYA Haberi
- Güllüoğlu'nun katıldığı programdan görüntüler - Güllüoğlu'nun açıklamalarıAfrin'de siviller için hazırlık başlayacak - AFAD Başkanı Güllüoğlu: - "AFAD, Türk Kızılayı ve başka kuruluşlarla sivillerin gıda kolisi, hijyen paketi, su ve başka ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor"KONYA (AA) - ENGİN ÖZEKİNCİ - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "AFAD, Türk Kızılayı ve başka kuruluşlarla sivillerin gıda kolisi, hijyen paketi, su ve başka ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor." dedi. Güllüoğlu, "Türkiye'nin Dünyaya Uzanan Yardım Eli" konferansına katılmak =Güllüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin ilçe merkezini tümüyle ele geçirdiğini hatırlattı.Afrin şehir merkezinin terör örgütünün paçavralarından ve patlayıcı tuzaklardan temizlenmeye başlandığını aktaran Güllüoğlu, bölgede bundan sonra huzur ve güvenin hakim olacağını dile getirdi.Güllüoğlu, Afrin ve daha güneyde bulunan İdlib'de güvenli bölgenin oluşturulmasıyla, dönmek isteyenlerin dönüşlerinin sağlananabileceğine işaret ederek, şöyle konuştu:"Oradaki hizmetlerin, tarımın, ticaretin ve diğer hizmetlerin yeniden ayağa kaldırılma sürecini hep birlikte göreceğiz. Ancak şu an için ilk safhadayız. AFAD, Türk Kızılayı ve başka kuruluşlarla sivillerin gıda kolisi, hijyen paketi, su ve başka ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Ancak şu an için Afrin bölgesine dönenlerin herhangi bir sayısı mevcut değil. Sivillerin dönebileceği bir ortam da söz konusu değil. Türkiye, hiçbir zaman bu insanları zorla geri göndermeyecek. Ancak gönüllü olarak geri dönmek isteyenler için oradaki altyapı çalışmalarının tamamlanması ve yaşanabilir bir ortamın sağlanması önemli. Sonrasında ise insanlar zaten kendi köylerine dönmeye başlayacaktır." - Fırat Kalkanı ile 160 bin insan evine döndüFırat Kalkanı Harekatı'ndan önemli tecrübeler elde ettiklerini anlatan Güllüoğlu, şunları kaydetti:"Fırat kalkanı Harekatı'yla bugüne kadar 160 bin insan kendi köyüne, ilçesine ve memleketine döndü. Operasyon bittikten bir müddet sonra bu dönüş gerçekleşti çünkü bu operasyon bölgesinde el yapımı patlayıcılar, çeşitli düzenekler ve güvenlik endişeleri hala devam ediyor. Bunu Fırat Kalkanı Harekatı'ndan da biliyoruz. Operasyon biter bitmez hemen dönüşler başlamadı. Oraların temizlenmesi, sağlık, eğitim, dini hizmetler, su ve elektrik gibi altyapı hizmetlerinin ayağa kaldırılması gibi süreçlere ihtiyaç var. Afrin için de aynı sürecin işleyeceğini düşünüyoruz. Operasyon biter bitmez oradaki hizmetlerin bir an önce ayağa kaldırılma süreci başlayacak."