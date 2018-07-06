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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
- Afrin’de Saldırı Hazırlığındaki 2 Terörist Yakalandı İzle

- Afrin’de Saldırı Hazırlığındaki 2 Terörist Yakalandı İzle

Teröristin açıklaması

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-Detay

( AFRİN ) - Afrin’de saldırı hazırlığındaki 2 terörist yakalandı AFRİN

- Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Afrin'de, bombalı saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı teröristin yakalandığı açıklandı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Afrin'de, bombalı saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist, Özgür Suriye Ordusu'na bağlı polislerin düzenlediği operasyonla yakalandı. Teröristlerden birinin karakola götürülürken kaçma girişimde bulunduğu ve ayağından vurularak durdurulduğu bildirildi.
Hainlerin terör örgütünün dağ kadrosuna katılmak geldiği ve üzerlerinin patlayıcı dolu olduğu belirtildi. Özgür Suriye Ordusu tarafından etrafları sarılan teröristlerden biri kaçmak isteyince kovalamaca yaşandığı aktarıldı. Bölgedeki diğer teröristlere yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi. Teröristlerde biri, “Adım Hasan Abdi. Aslen Türkmen’im, Urfalıyım. Bugün Hasandere köyünde 113’üncü alay 2’inci tabur beni yakaladı” ifadelerini kullandı.
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