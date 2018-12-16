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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
- Afrin’de Pazar Yerinde Patlama Haberi

- Afrin’de Pazar Yerinde Patlama Haberi

pazar yeri patlama sonrası

( AFRİN ) - Afrin’de pazar yerinde patlama AFRİN

Bild Halk Pazarı 


- Suriye’nin Afrin kentinde bir pazar yerinde patlama meydana geldiği bildirildi.
Afrin’in Raco caddesindeki bir halk pazarında bomba yüklü bir araç infilak etti. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.
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