- Afrin’de Pazar Yerinde Patlama



- Suriye’nin Afrin kentinde bir pazar yerinde patlama meydana geldiği bildirildi.

Afrin’in Raco caddesindeki bir halk pazarında bomba yüklü bir araç infilak etti. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

