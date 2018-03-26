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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Afrin'de patlayıcıyı 'Leylak' buldu, 'METİ' imha etti

Afrin'de patlayıcıyı 'Leylak' buldu, 'METİ' imha etti

Afrin 'de patlayıcıyı "Leylak" buldu, "METİ" imha etti - Askerlerin bomba araması - Bombanın imha edilmesi - Teröristlerce kazılan çukurun kapatılması Afrin 'de patlayıcıyı "Leylak" buldu, "METİ" imha etti - Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin 'i teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilçe merkezindeki mayın arama - tarama çalışmaları sürüyor - AA ekibi, teröristlerce bir çukura tuzaklanan iki el yapımı patlayıcının Mehmetçik tarafından bulunmasını ve imhasını görüntüledi - Mayın köpeği Leylak'ın, arama yaptığı barikatta uyarı vermesi üzerine metal mayın dedektörleriyle süren çalışmada bulunan el yapımı patlayıcılar, kontrollü olarak imha edildiAFRİN (AA) - SARP ÖZER - Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin 'i teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ilçe merkezindeki mayın arama - tarama çalışmaları sürüyor. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, teröristlerce bir çukura tuzaklanan iki el yapımı patlayıcının Mehmetçik tarafından bulunmasını ve imhasını görüntüledi.TSK tarafından hudutlarla bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD - YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.Harekat kapsamında Afrin 'i terör örgütü üyelerinden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri ilçe merkezinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcıları imha ediyor, teröristlerin açtığı çukurları kapatıyor.Terör örgütü üyelerince tuzaklanan patlayıcıların bulunması ve imhasında mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timi (METİ) görev yapıyor. Belirlenen bölgelerde aramaları sürdüren timde mayın köpekleri de görev alıyor. Afrin 'in kuzeybatısında teröristlerce açılan barikatta arama yapan Mehmetçik, toprağın içine gizlenmiş iki el yapımı patlayıcı buldu.Mayın köpeği Leylak'ın, arama yaptığı barikatta uyarı vermesi üzerine alandaki aramalar metal mayın dedektörleriyle devam etti. El yapımı patlayıcıların bulunması üzerine etrafta güvenlik önlemi alındı. Sonrasında patlayıcılar kontrollü olarak imha edildi. Teröristlerce kazılan çukur ise zırhlı loder ile kapatıldı.

Köpek Güvenlik Önlemi Gesi Terör Örgütü Teröristler 

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