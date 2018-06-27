Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Afrin’de patlamada yaralananlar Türkiye’ye getiriliyor

Afrin’de patlamada yaralananlar Türkiye’ye getiriliyor

Yaralının ambulanstan indirilişi

Hastane Güvenlik Önlemi Terör Örgütü Saldırı Bombalı Araç 

-Sedye ile taşınması
-Hastaneden görüntüler
-Genel ve detaylar
-Yaralıyı taşıyan ambulansın gelişi
-Genel ve detaylar
-Yaralının sedye ile taşınması
-Genel ve detaylar

( KİLİS -HD) KİLİS

- Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bombalı araçla yapılan intihar saldırısında yaralananlar Türkiye’ye getiriliyor. Bugün öğle saatlerinde Afrin kent merkezinde terör örgütü PKK/PYD/YPG tarafından bombalı intihar saldırısı düzenlendi.
Patlamada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken, 50’den fazla kişide yaralandı. Yaralılar, Özgür Suriye Ordusunun kontrolünde bulunan Afrin, Azez Mera hastanelerine kaldırıldı. Burada durumu ağır olanlar Hatay ve Kilis’teki hastanelere sevk ediliyor. Yaralılardan ilk etapta 2’si Kilis Devlet Hastanesine getirildi.
Polis hastane içerisinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
İlgili Foto Galeriler
Ceset Parçalarını Topladılar!Ceset Parçalarını Topladılar!
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Şanlıurfa'da gün ağarınca terör dehşeti ortaya çıktıŞanlıurfa'da gün ağarınca terör dehşeti ortaya çıktı
Hain saldırıya uğrayan askerler Hakkâri ’den yeni dönmüşlerdiHain saldırıya uğrayan askerler Hakkâri ’den yeni dönmüşlerdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı