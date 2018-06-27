Afrin’de patlamada yaralananlar Türkiye’ye getiriliyor

-Sedye ile taşınması

-Hastaneden görüntüler

-Genel ve detaylar

-Yaralıyı taşıyan ambulansın gelişi

-Genel ve detaylar

-Yaralının sedye ile taşınması

-Genel ve detaylar



( KİLİS -HD) KİLİS



- Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bombalı araçla yapılan intihar saldırısında yaralananlar Türkiye’ye getiriliyor. Bugün öğle saatlerinde Afrin kent merkezinde terör örgütü PKK/PYD/YPG tarafından bombalı intihar saldırısı düzenlendi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken, 50’den fazla kişide yaralandı. Yaralılar, Özgür Suriye Ordusunun kontrolünde bulunan Afrin, Azez Mera hastanelerine kaldırıldı. Burada durumu ağır olanlar Hatay ve Kilis’teki hastanelere sevk ediliyor. Yaralılardan ilk etapta 2’si Kilis Devlet Hastanesine getirildi.

Polis hastane içerisinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

