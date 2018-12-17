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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Afrin’de Meydana Gelen Patlamanın Yıkımı Görüntülendi

- Afrin’de Meydana Gelen Patlamanın Yıkımı Görüntülendi

Afrin patlama yıkımları görüntülendi

Kamera 

-Detay

( AFRİN ) - Afrin’de meydana gelen patlamanın yıkımı görüntülendi AFRİN

- Suriye’nin Afrin kentinde meydana gelen patlamanın yıkım görüntüleri ortaya çıktı. Suriye’nin Afrin kentindeki pazarda bomba yüklü aracın patlamasının ardından 4 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişinin ise yaralanmıştı. Bomba yüklü aracın patlatıldığı pazar alanı ise yerle bir olmuştu. Afrin kentindeki halkın ihtiyaçlarını gideren ana pazarda patlamanın yıkımı kameralara yansıdı. Afrin kentindeki görgü tanıklarından Ahmed, sebzeleri ve meyveleri satın almak için pazara her gün gittiğini söyleyerek, “Ölüme çok yanaşmıştım. Bizlerin günahı ne. Biz sadece güvenliğin sağlanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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