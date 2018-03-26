- Afrin’de Mayın Temizliği Sürüyor - Şeran Köyü Mayınlardan Temizlendi Haberi



- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütü PKK/PYD’ye karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’deki Şeran köyünde mayınlar temizlendi. TSK tarafından teröristlerden temizlenen Afrin merkezde ve bağlı yerleşim alanlarında tuzaklanan mayın ve patlayıcılar, uzman ekipler tarafından bulunup kontrollü olarak imha ediliyor. ÖSO’nun Sultan Murat Tugayları İstihkam Bölüğü, Şeran köyünde PKK/PYD’nin mayınlı tuzaklarını temizledi. Mayınlı tuzakları temizleyen ve bilgi veren bir ÖSO askeri, “Şu anda birinci mayını temizliyoruz. Bu mayınlar Rus malı. PKK/PYD terör örgütü bu mayınları, sivil yollarına tuzak yaptı. Allah’ın izniyle temizledik. Şimdi yol güvenli oldu. Terörist hainler, yolları mayınla doldurmuştu” dedi.

Sultan Murat Tugayı 2. Tabur İstihkam Bölüğü’nün mayınları tek tek bulduğunu söyleyen ÖSO askeri, “Sultan Murat Tugayları, şimdi 2. Mayını Şeren köyünde temizliyor. Gördüğünüz gibi şimdi arkadaşım mayın temizliyor. Şeran köyü adeta patlayıcılarla kuşatılmıştı. Hainlerin hain tuzakları tek tek imha edildi” diye konuştu.

ÖSO askeri temizliklerin devam ettiğini ifade ederek, “Bu araçlar patlatılmıştı. Şimdi bölgeyi mayınlardan temizledik. Gördüğünüz gibi bu 5 mayını temizledik. Bu antitank ve araç mayını Rus malı. İstihkam bölüğü temizlendi” şeklinde konuştu.

Bölgedeki araştırma ve incelemeler sürüyor.

