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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Afrin’de ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımı - HATAY

Afrin’de ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımı - HATAY

- Cinderes merkezde açılan HAYAD mağazasının dışından görüntü - Mağazanın içinden detaylar - İhtiyaç sahibi çocuk ve kadınlara ayakkabı ve mont giydirilmesi - Hayad Başkanı Rahmi Vardı'nın açıklamasıAfrin’de ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımıHATAY (AA) - Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) tarafından Suriye'nin Afrin kentine bağlı Cinderes bölgesinde yardımseverlerin desteğiyle açılan mağazada, ihtiyaç sahiplerine kışlık kıyafet yardımında bulunuldu.HAYAD Başkanı Rahmi Vardı, AA muhabirine yaptığı açıklamada Afrin ve bağlı bölgelerinde Suriyelilerin tespit edilen ihtiyaçlarının karşılanması için gayret gösterdiklerini belirtti.
Hayırseverlerin desteğiyle iki gün önce de Cinderes'te gıda bankası açtıklarını ifade eden Vardı, "Mağazamız buradaki ihtiyaç sahiplerine yatak, battaniye, gıda kolisi, elbise gibi ihtiyaçlarının karşılanması için hizmet veriyor. Bir haftadır burada ciddi eksiklik olduğunu belirledik ve bu eksikliklere karşılık vermeye başladık. Şimdilik sadece kıyafet yardımında bulunuyoruz." diye konuştu.
Vardı, ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kıyafetlerin kullanılmamış ve kaliteli markalardan oluştuğunu kaydetti.

Muhabir Gesi 

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