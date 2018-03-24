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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Afrin'de hayat normale dönüyor - Çocuklar Afrin'de devriye atan Türk tanklarını Türk bayraklarıyla karşılıyor - Teröristlerin haraç istediği vatandaşlar, teröristleri kovan Türk askerlerine teşekkür etti

- Afrin'de hayat normale dönüyor - Çocuklar Afrin'de devriye atan Türk tanklarını Türk bayraklarıyla karşılıyor - Teröristlerin haraç istediği vatandaşlar, teröristleri kovan Türk askerlerine teşekkür etti

Yıkılan yerlerden detaylar

Sivil Toplum Allah Terör Örgütü Teröristler Trol 

-Askerlerden detaylar
-Karargah merkezi
-Nöbetteki ÖSOculardan detay
-Bir köylüyle röportaj
-Mahmut Hakim ile röportaj
-ÖSO'cu asker Muhammed ile röportaj
-Bir çocuğun PKK paçavralarının üstüne basması
-Sokaktaki vatandaşlar
-ZPT nin devriye atması
-TANK ın devriey atması
-Şehre dönen vatandaşlar
-Tank ve ZPT lerden detay
-Çocukların Türk bayrağıyla tanka çıkması
-Askerlerden detay
-Ulaşım: Hatay'dan aktarıldı.

( AFRİN ) - Afrin'de hayat normale dönüyor- Çocuklar Afrin'de devriye atan Türk tanklarını Türk bayraklarıyla karşılıyor- Teröristlerin haraç istediği vatandaşlar, teröristleri kovan Türk askerlerine teşekkür etti AFRİN

- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütü PKK/PYD/YPG'den temizlenen Afrin’de hayat normale dönmeye başladı.
Afrinlilere Kızılay tarafından sıcak yemek yardımı yapılırken, çocuklar Türk askerine sevgi gösterilerinde bulunuyor. Terör örgütü PKK/PYD-YPG kontrolündeki Suriye'nin Afrin ilçesi 18 Mart'ta TSK ve ÖSO birlikleri tarafından kontrol altına alındı. Teröristlerin ilçeden kaçarken çevredeki pek çok yeri el yapımı patlayıcıyla tuzaklaması nedeniyle çok sayıda ev ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. TSK ve ÖSO bir yandan el yapımı patlayıcıları temizlerken diğer yandan ilçedeki sivillerin güvenliğini sağlamak amacıyla caddelerde 24 saat devriye atıyor. Teröristlerden kaçan siviller de ilçenin güvenli hale gelmesi nedeniyle evlerine dönmeye başladı.
Teröristler tarafından mağdur edilen sivillere Türk Kızılayı sıcak yemek yardımı yaparken çeşitli sivil toplum kuruluşları da yardımlarda bulunuyor. Mahmut Hakim isimli Afrinli Türkmen eskiden ilçenin PKK işgali altında olduğunu hatırlatarak, “Eskiden çok fazla terörist vardı ama elhamdülillah gittiler. Şimdi Sincar'dan da kaçacaklar. Bize çok zulüm yapıyorlardı. Bizden fazla para istiyorlardı. 50 bin 60 bin lira haraç istiyorlardı” diye konuştu.
Muhammed isimli ÖSO üyesi ise PKK'nın ilçedeki evlere tuzakladıkları el yapımı patlayıcıları imha ettiklerine değinerek, “Biz geldik burayı temizledik. İnsanlara yemek veriyoruz, ekmek veriyoruz. Bundan sonra Münbiç, Haseki, Kobani, Kamışlı, Tel Rıfat'a gireceğiz inşallah. Recep Tayyip Erdoğan'a Allah iyilik versin, işi gücü rast gelsin” şeklinde konuştu.

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