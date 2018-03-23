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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Afrin'de günde 10 bin kişiye sıcak yemek - AFRİN

Afrin'de günde 10 bin kişiye sıcak yemek - AFRİN

- İHH İnsani Yardım Vakfına ait gezici aşevinin yemek dağıtmasından detay görüntülerAFRİN (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezinde kurulan İHH İnsani Yardım Vakfına ait gezici aşevi, siviller için tam kapasite çalışıyor.Halep'in Afrin ilçesinin Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden kurtarılmasının ardından ilçedeki sivillerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.İHH tarafından kurulan gezici aşevinde ihtiyaç sahibi siviller için günlük 10 bin kişilik sıcak yemek çıkartılıyor.İHH İnsani Yardım Vakfınca dün hizmete sunulan gezici aşevinde bugün yapılan yemekler ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Sıcak yemeklerin yanı sıra her aileye en az bir gün yetecek miktarda ekmeğin de teslim edildiği dağıtımın ilerleyen dönemlerde de sürmesi bekleniyor.

Şili Terör Örgütü Teröristler 

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